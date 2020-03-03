Что известно о Лиге наций. Гид по обновлённому турниру УЕФА

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги наций УЕФА — 2020/2021. Сборная России и другие участники обновлённого турнира узнали соперников, с которыми им предстоит встретиться уже в сентябре 2020 года.

Рассказываем о будущих оппонентах нашей команды и новом формате Лиги наций.

Что такое Лига наций

Лига наций – относительно новый турнир среди европейских сборных, автором которого считается бывший президент УЕФА Мишель Платини. Дабы сократить число унылых и никому не интересных товарищеских матчей, организация решила придумать турнир, способный увеличить доходы национальных федераций. В марте 2014 года все ассоциации европейского футбольного союза единогласно проголосовали за запуск Лиги наций.

Как завершился первый розыгрыш Лиги наций

Победителем Лиги наций — 2018/2019 стала сборная Португалии. В финале португальцы победили голландцев со счётом 1:0 благодаря голу Гонсалу Гуэдеша. Бронзу забрали англичане. В матче за 3-е место команда Саутгейта одолела швейцарцев.

Сборная России в группе с Турцией и Швецией заняла второе место с 7 очками, уступив первую строчку шведам. Таким образом наша команда осталась в дивизионе B.

Как изменился формат Лиги наций

Как и в прошлом розыгрыше турнира, 55 сборных разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D). Однако на этот раз в лигах А, B и С будет по 16 команд (4 группы по 4 команды), а в D – всего лишь 7 (2 группы – по 3 и 4 команды).

Участников распределили по дивизионам в соответствии с их положением в Лиге наций сезона-2018/2019. Грубо говоря, организаторы «пощадили» команды, вылетевшие из своих групп в прошлом розыгрыше турнира. То есть победители групп в лигах B, С, D и вторые места групп в лигах C, D получили повышение, а проигравшие остались на своих местах. Исключением стала Молдавия, которая поднялась в группу C третьего места.

На изменение регламента турнира УЕФА пошёл ради увеличения количества матчей с 138 до 162 и повышения коммерческой привлекательности турнира. Все 55 национальных ассоциаций поддержали это решение.

В групповой стадии турнира команды сыграют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а четыре «неудачника» из дивизиона С будут в стыковых матчах биться за право остаться в своём дивизионе. Двое проигравших в стыках отправятся в лигу D.

Как будут разыгрываться путёвки на ЧМ-2022

Самое интересное в будущем турнире – дополнительный шанс на попадание на чемпионат мира в Катаре. Получить заветные путёвки на ЧМ-2022 через Лигу наций смогут три победителя плей-офф, в котором примут участие 10 команд, занявших второе место в своих группах, и 2 лучшие по рейтингу сборные из победителей групп, которые не вышли на ЧМ-2022 напрямую и не пробились в стыки.

12 участников плей-офф разобьют на три группы, в каждой из которых пройдут свои полуфиналы и финалы. Три победителя финалов отправятся на чемпионат мира.

Да, в Лиге наций снова запутанный и сложный формат.

Расписание матчей Лиги наций 2020/2021

Скоро на этой странице появится календарь игр турнира.

Лига наций будет проходить с 3 сентября 2020 года по 6 июня 2021 года.

1-й тур: 3-5 сентября 2020

2-й тур: 6-8 сентября 2020

3-й тур: 8-10 октября 2020

4-й тур: 11-13 октября 2020

5-й тур:12-14 ноября 2020

6-й тур:15-17 ноября 2020

Полуфиналы, матч за 3-е место, финал: 2-6 июня 2021.

Итоги жеребьёвки Лиги наций — 2020/2021

Жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Россия сыграет с Турцией, Венгрией и Сербией Все подробности.

Сборная России попала в квартет B3. Нашими соперниками по группе стали Турция, Венгрия и Сербия.

С составом других групп вы можете ознакомиться ниже.

А1: Польша, Босния, Италия, Нидерланды.

А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.

А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.

В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.

В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия.

В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

С2: Армения, Эстония, Македония, Грузия.

С3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.

С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра. Мальта.

D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Что известно о соперниках сборной России

Турция

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная России без проблем оба раза обыграла Турцию. Однако с тех пор турецкая команда заметно изменилась. На посту главного тренера сборной Шенол Гюнеш сменил Мирчу Луческу и наладил в своей команде оборону. В итоге Турция стала не только очень мало пропускать (3 пропущенных мяча за весь отбор Евро-2020), но и показывать выдающиеся результаты. В довольно крепкой группе отборочного турнира к Евро-2020 с Францией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдавией турки заняли второе место, набрав всего на два очка меньше, чем французы.

Суперзвёзд в команде Гюнеша нет, однако хороших исполнителей предостаточно. Сейчас за Турцию выступают хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю, форвард «Кристал Пэлас» Дженк Тосун, вингер «Ромы» Дженгиз Ундер, а также знаменитые ветераны 39-летний полузащитник Эмре Белёзоглу из «Фенербахче» и 34-летний форвард Бурак Йилмаз из «Бешикташа».

Сербия

Сборная Сербии уже который год страдает от громких скандалов и конфликтов из-за недальновидности федерации футбола страны. Состав сербов изобилует громкими фамилиями: Коларов, Матич, Тадич, Ляич, Милинкович-Савич, Митрович. Однако серьёзных результатов команда с таким подбором футболистов добиться не может.

После провального старта в начале отбора к Евро-2020 в команде сменился очередной тренер. С Любишей Тумбаковичем сербы стали играть чуть лучше, но до заветного второго места в группе с Украиной, Португалией, Люксембургом и Литвой не дотянули, финишировав на третьей строчке.

Венгрия

Пожалуй, Венгрия – аутсайдер группы B3. Сборная из этой страны не может похвастаться ни крутым тренером, ни сильным составом, ни успешными результатами. Под руководством итальянца Марко Росси венгры заняли четвёртое место группе отбора к Евро-2020 с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном, забив 8 мячей и пропустив 11.

Среди игроков в команде России можно выделить разве что капитана Балажа Джуджака, хорошо известного российским болельщикам по выступлению за «Анжи» и «Динамо», а также футболистов «Лейпцига» — защитника Вилли Орбана и вратаря Петера Гулачи.