Что известно о Лиге наций. Гид по обновлённому турниру УЕФА

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги наций УЕФА — 2020/2021. Сборная России и другие участники обновлённого турнира узнали соперников, с которыми им предстоит встретиться уже в сентябре 2020 года.
Рассказываем о будущих оппонентах нашей команды и новом формате Лиги наций.
Лига наций – относительно новый турнир среди европейских сборных, автором которого считается бывший президент УЕФА Мишель Платини. Дабы сократить число унылых и никому не интересных товарищеских матчей, организация решила придумать турнир, способный увеличить доходы национальных федераций. В марте 2014 года все ассоциации европейского футбольного союза единогласно проголосовали за запуск Лиги наций.
Как завершился первый розыгрыш Лиги наций
Победителем Лиги наций — 2018/2019 стала сборная Португалии. В финале португальцы победили голландцев со счётом 1:0 благодаря голу Гонсалу Гуэдеша. Бронзу забрали англичане. В матче за 3-е место команда Саутгейта одолела швейцарцев.
Сборная России в группе с Турцией и Швецией заняла второе место с 7 очками, уступив первую строчку шведам. Таким образом наша команда осталась в дивизионе B.
Как изменился формат Лиги наций
Как и в прошлом розыгрыше турнира, 55 сборных разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D). Однако на этот раз в лигах А, B и С будет по 16 команд (4 группы по 4 команды), а в D – всего лишь 7 (2 группы – по 3 и 4 команды).
Участников распределили по дивизионам в соответствии с их положением в Лиге наций сезона-2018/2019. Грубо говоря, организаторы «пощадили» команды, вылетевшие из своих групп в прошлом розыгрыше турнира. То есть победители групп в лигах B, С, D и вторые места групп в лигах C, D получили повышение, а проигравшие остались на своих местах. Исключением стала Молдавия, которая поднялась в группу C третьего места.
На изменение регламента турнира УЕФА пошёл ради увеличения количества матчей с 138 до 162 и повышения коммерческой привлекательности турнира. Все 55 национальных ассоциаций поддержали это решение.
В групповой стадии турнира команды сыграют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а четыре «неудачника» из дивизиона С будут в стыковых матчах биться за право остаться в своём дивизионе. Двое проигравших в стыках отправятся в лигу D.
Как будут разыгрываться путёвки на ЧМ-2022
Самое интересное в будущем турнире – дополнительный шанс на попадание на чемпионат мира в Катаре. Получить заветные путёвки на ЧМ-2022 через Лигу наций смогут три победителя плей-офф, в котором примут участие 10 команд, занявших второе место в своих группах, и 2 лучшие по рейтингу сборные из победителей групп, которые не вышли на ЧМ-2022 напрямую и не пробились в стыки.
12 участников плей-офф разобьют на три группы, в каждой из которых пройдут свои полуфиналы и финалы. Три победителя финалов отправятся на чемпионат мира.
Да, в Лиге наций снова запутанный и сложный формат.
Расписание матчей Лиги наций 2020/2021
Скоро на этой странице появится календарь игр турнира.
Лига наций будет проходить с 3 сентября 2020 года по 6 июня 2021 года.
1-й тур: 3-5 сентября 2020
2-й тур: 6-8 сентября 2020
3-й тур: 8-10 октября 2020
4-й тур: 11-13 октября 2020
5-й тур:12-14 ноября 2020
6-й тур:15-17 ноября 2020
Полуфиналы, матч за 3-е место, финал: 2-6 июня 2021.
Итоги жеребьёвки Лиги наций — 2020/2021
Сборная России попала в квартет B3. Нашими соперниками по группе стали Турция, Венгрия и Сербия.
С составом других групп вы можете ознакомиться ниже.
А1: Польша, Босния, Италия, Нидерланды.
А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.
А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.
В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.
В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия.
В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
С2: Армения, Эстония, Македония, Грузия.
С3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.
С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра. Мальта.
D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Что известно о соперниках сборной России
Турция
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная России без проблем оба раза обыграла Турцию. Однако с тех пор турецкая команда заметно изменилась. На посту главного тренера сборной Шенол Гюнеш сменил Мирчу Луческу и наладил в своей команде оборону. В итоге Турция стала не только очень мало пропускать (3 пропущенных мяча за весь отбор Евро-2020), но и показывать выдающиеся результаты. В довольно крепкой группе отборочного турнира к Евро-2020 с Францией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдавией турки заняли второе место, набрав всего на два очка меньше, чем французы.
Суперзвёзд в команде Гюнеша нет, однако хороших исполнителей предостаточно. Сейчас за Турцию выступают хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю, форвард «Кристал Пэлас» Дженк Тосун, вингер «Ромы» Дженгиз Ундер, а также знаменитые ветераны 39-летний полузащитник Эмре Белёзоглу из «Фенербахче» и 34-летний форвард Бурак Йилмаз из «Бешикташа».
Сербия
Сборная Сербии уже который год страдает от громких скандалов и конфликтов из-за недальновидности федерации футбола страны. Состав сербов изобилует громкими фамилиями: Коларов, Матич, Тадич, Ляич, Милинкович-Савич, Митрович. Однако серьёзных результатов команда с таким подбором футболистов добиться не может.
После провального старта в начале отбора к Евро-2020 в команде сменился очередной тренер. С Любишей Тумбаковичем сербы стали играть чуть лучше, но до заветного второго места в группе с Украиной, Португалией, Люксембургом и Литвой не дотянули, финишировав на третьей строчке.
Венгрия
Пожалуй, Венгрия – аутсайдер группы B3. Сборная из этой страны не может похвастаться ни крутым тренером, ни сильным составом, ни успешными результатами. Под руководством итальянца Марко Росси венгры заняли четвёртое место группе отбора к Евро-2020 с Хорватией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном, забив 8 мячей и пропустив 11.
Среди игроков в команде России можно выделить разве что капитана Балажа Джуджака, хорошо известного российским болельщикам по выступлению за «Анжи» и «Динамо», а также футболистов «Лейпцига» — защитника Вилли Орбана и вратаря Петера Гулачи.
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