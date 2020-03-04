Академия «Чертаново» приглашает на детские футбольные сборы

В марте 2020 года стартует новый сезон открытых детских спортивных сборов столичной футбольной академии «Чертаново».



Первая смена сборов для юных футболистов 2008-2013 годов рождения пройдёт в Москве с 21 по 27 марта. В течение недели участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок ребят ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а кроме того — игры, кино и другие развлечения.



Принять участие в сборах могут все желающие, вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле. В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.



Вторая смена сборов пройдёт в Москве с 8 по 14 июня, третья — в Сочи с 3 по 12 июля, четвёртая — в Москве с 10 по 16 августа, пятая — в Москве с 26 октября по 1 ноября.



Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».