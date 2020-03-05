Арбитр Пустовойтова: назначение на матч РПЛ — событие для женского судейского корпуса

Арбитр Анастасия Пустовойтова прокомментировала своё назначение в качестве резервного судьи на матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».

«Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдёт 8 марта — в Международный женский день. Это лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо. Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол и не устану об этом повторять!



Безусловно, буду серьёзно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся», — приводит слова Пустовойтовой Sport24.