Арбитр Пустовойтова: назначение на матч РПЛ — событие для женского судейского корпуса

Арбитр Анастасия Пустовойтова прокомментировала своё назначение в качестве резервного судьи на матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».
«Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдёт 8 марта — в Международный женский день. Это лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо. Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол и не устану об этом повторять!
Безусловно, буду серьёзно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся», — приводит слова Пустовойтовой Sport24.
- 5 марта 2020
-
09:52
-
09:44
-
09:22
-
09:19
-
09:00
-
08:24
-
06:44
-
04:27
-
04:10
-
03:58
-
03:45
-
03:22
-
03:02
-
02:44
-
02:27
-
01:59
-
01:41
-
01:27
-
01:21
-
01:03
-
01:02
-
00:53
-
00:47
-
00:36
-
00:35
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 4 марта 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:33