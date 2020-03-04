Матч «Спартак» — «Краснодар» обслужит судья Лапочкин

Российский футбольный союз в «Твиттере» обнародовал имена судей, которые назначены на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
На одном из центральных матчей тура, «Спартак» — «Краснодар», будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Арам Петросян. Резервный рефери — Игорь Панин.
Другую центральную встречу тура, «Ростов» — ЦСКА, обслужит бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым. Его ассистенты — Валерий Данченко и Андрей Гурбанов. Отвечать за VAR будет Станислав Васильев, ему поможет Игорь Демешко. Резервный судья — Евгений Кукуляк.
Судьи остальных матчей 21-го тура РПЛ:
«Оренбург» — «Арсенал»: главный судья — Кукуян. Ассистенты — Богач и Жвакин. VAR — Матюнин, AVAR — Шаламберидзе. Резервный — Васильев.
«Динамо» — «Тамбов»: главный судья — Казарцев. Ассистенты — Кудрявцев и Мухтаров. VAR — Турбин, AVAR — Мосякин. Резервный — Сиденков.
«Рубин» — «Крылья Советов»: главный судья — Москалёв. Ассистенты — Усачев и Абусуев. VAR — Карасёв, AVAR — Болотенков. Резервный — Волошин.
«Сочи» — «Урал»: главный судья — Вилков. Ассистенты — Аверьянов и Елеференко. VAR — Иванов, AVAR — Кобзев. Резервный — Кошко.
«Локомотив» — «Ахмат»: главный судья — Левников. Ассистенты — Стипиди и Ширяев. VAR — Еськов, AVAR — Калугин. Резервный — Пустовойтова.
«Зенит» — «Уфа»: главный судья — Сухой. Ассистенты — Сафьян и Ерёмин. VAR — Мешков, AVAR — Чельцов. Резервный — Стрельцов.
- 4 марта 2020
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