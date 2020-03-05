Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи Лиги наций КОНКАКАФ и квалификации ЧМ-2022

Okko Спорт расширяет коллекцию «Футбол в Новом Свете». Помимо MLS и Кубка Суперлиги Аргентины в коллекции появятся матчи финальной части Лиги наций КОНКАКАФ, а также сборных США, Мексики и Коста-Рики в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Okko приобрёл эксклюзивные права на их трансляции на территории России.



Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть прямые трансляции и записи матчей финальной части Лиги наций КОНКАКАФ в начале июня. Отборочный турнир, в ходе которого определятся участники чемпионата мира—2022, в этом регионе пройдёт в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года.



Каталог «Футбол в Новом Свете» доступен как дополнение к текущей подписке Okko Спорт без дополнительной оплаты на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web. Комментировать матчи будет команда комментаторов спортивной редакции Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко.



«Вслед за Катаром чемпионат мира по футболу—2026 пройдёт в США, а это значит, что интерес к региональной футбольной конфедерации KOНКАКАФ будет возрастать у болельщиков и футбольных специалистов. Наш тематический каталог «Футбол в Новом Свете», в котором уже представлена североамериканская футбольная лига — MLS, пополнится матчами самых сильных сборных этого региона — США, Мексики и Коста-Рики. Мы рады, что наряду с матчами английской Премьер-лиги, а также перед стартом её нового сезона наши подписчики смогут смотреть регулярные трансляции матчей амбициозных и ярких сборных. Каталог «Футбол в Новом Свете» и далее будет пополняться новыми и интересными матчами этого региона», — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.