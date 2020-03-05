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«Ахмат» — «Зенит»: видеообзор матча Кубка России

«Ахмат» — «Зенит»: видеообзор матча Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче четвертьфинала Кубка России «Зенит» победил «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин.

Счёт был открыт на 59-й минуте, автором забитого мяча стал полузащитник хозяев Одисе Роши, реализовавший пенальти. Гости отыгрались на 78-й минуте усилиями хавбека Эмилиано Ригони. В дополнительное время победу петербургской команде принёс гол полузащитника Юрия Жиркова на 97-й минуте.

В полуфинале «Зенит» встретится с московским «Спартаком», который в своём матче победил ЦСКА.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».

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