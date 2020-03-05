Болельщик «Спартака» подарил Цорну гитару в благодарность за трансфер Соболева

Один из болельщиков московского «Спартака» после четвертьфинального матча Кубка России с ЦСКА (3:2) подарил гитару генеральному директору красно-белых Томасу Цорну.

По словам мужчины, он хотел подарить музыкальный инструмент ручной работы полузащитнику «Спартака» Андре Шюррле, однако тот, по его словам, «сдулся». Также фанат поблагодарил Цорна за переход в клуб российского нападающего Александра Соболева.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа.

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».