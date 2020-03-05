Рыжиков: будет здорово, если в Суперкубке УЕФА в Казани сыграют два клуба из РПЛ

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал получение «Казань-Ареной» права провести в 2023 году матч Суперкубка УЕФА.
«Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдёт на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.
И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае у наших команд появился дополнительный стимул», — сказал Рыжиков в интервью «Советскому спорту».
2 марта УЕФА на своём официальном сайте объявил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдёт в Казани. Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников принимает «Рубин». Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.
- 5 марта 2020
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