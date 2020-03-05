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Главный тренер «Торпедо» прокомментировал проигрыш «Химкам» в Кубке России со счётом 1:5

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал проигрыш «Химкам» в Кубке России со счётом 1:5
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал вылет команды из Кубка России по итогам разгромного поражения в четвертьфинальном матче с «Химками» (1:5).

«Готовились. Знали, что будет тяжёлая игра. Сегодня были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.

Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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