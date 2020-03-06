Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после первого за 38 лет выхода в финал Кубка Франции

Болельщики «Сент-Этьена» эмоционально отпраздновали победу в полуфинальном матче Кубка Франции с «Ренном», который прошёл на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершился со счётом 2:1.
Команды обменялись голами в первом тайме и большую часть второй половины встречи не могли определить победителя. Точку в противостоянии на 94-й минуте поставил полузащитник хозяев Ряд Будебуз. «Сент-Этьен» благодаря этой победе вышел в финал Кубка Франции впервые за 38 лет.
После финального свистка болельщики зелёных выбежали на поле, где принялись шумно праздновать успех своей команды.
Видео доступно на «Чемпионате».
Соперником «Сент-Этьена» в финале Кубка Франции станет «Пари Сен-Жермен», который в своём полуфинальном матче разгромил «Лион» со счётом 5:1.
- 6 марта 2020
-
11:54
-
11:37
-
11:26
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:21
-
07:43
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:25
-
00:01
-
00:01
- 5 марта 2020
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:58