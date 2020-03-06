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Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после первого за 38 лет выхода в финал Кубка Франции

Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после первого за 38 лет выхода в финал Кубка Франции
Футбол / Франция 0

Болельщики «Сент-Этьена» эмоционально отпраздновали победу в полуфинальном матче Кубка Франции с «Ренном», который прошёл на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершился со счётом 2:1.

Команды обменялись голами в первом тайме и большую часть второй половины встречи не могли определить победителя. Точку в противостоянии на 94-й минуте поставил полузащитник хозяев Ряд Будебуз. «Сент-Этьен» благодаря этой победе вышел в финал Кубка Франции впервые за 38 лет.

После финального свистка болельщики зелёных выбежали на поле, где принялись шумно праздновать успех своей команды.

Видео доступно на «Чемпионате».

Соперником «Сент-Этьена» в финале Кубка Франции станет «Пари Сен-Жермен», который в своём полуфинальном матче разгромил «Лион» со счётом 5:1.

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