Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба, Азмун и Дриусси тренируются в общей группе «Зенита»

Дзюба, Азмун и Дриусси тренируются в общей группе «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил об участии восстановившихся нападающих в тренировке команды в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе. Надеюсь, что все подойдут к матчу с «Уфой» в хорошем состоянии. Мы ждём их всех на поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» – «Уфа» состоится 9 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Николай Ерёмин (оба – Москва).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020