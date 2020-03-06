Дзюба, Азмун и Дриусси тренируются в общей группе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил об участии восстановившихся нападающих в тренировке команды в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе. Надеюсь, что все подойдут к матчу с «Уфой» в хорошем состоянии. Мы ждём их всех на поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матч «Зенит» – «Уфа» состоится 9 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Николай Ерёмин (оба – Москва).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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