Сульшер: надеемся, что матч с «Манчестер Сити» завершится со счётом 4:3 в нашу пользу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашней встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» будет чувствовать себя очень уверенно. Они набрали отличную форму, играют очень хорошо. Недавно им удалось одержать победу в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка английской лиги.

Они будут играть в свой футбол, а мы в свой. Будем надеятся, что встреча завершится со счётом 4:3 в нашу пользу, как это было раньше. Многие матчи стали классикой. Сделаем всё возможное, чтобы и этот стал классикой», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 8 марта, начало — в 19:30 мск.