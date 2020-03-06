Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: надеемся, что матч с «Манчестер Сити» завершится со счётом 4:3 в нашу пользу

Сульшер: надеемся, что матч с «Манчестер Сити» завершится со счётом 4:3 в нашу пользу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашней встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» будет чувствовать себя очень уверенно. Они набрали отличную форму, играют очень хорошо. Недавно им удалось одержать победу в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка английской лиги.

Они будут играть в свой футбол, а мы в свой. Будем надеятся, что встреча завершится со счётом 4:3 в нашу пользу, как это было раньше. Многие матчи стали классикой. Сделаем всё возможное, чтобы и этот стал классикой», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 8 марта, начало — в 19:30 мск.

Гвардиола: не согласен, что «МЮ» только защищается. Они играют невероятно агрессивно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020