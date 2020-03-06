Сульшер: надеемся, что матч с «Манчестер Сити» завершится со счётом 4:3 в нашу пользу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашней встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» будет чувствовать себя очень уверенно. Они набрали отличную форму, играют очень хорошо. Недавно им удалось одержать победу в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка английской лиги.
Они будут играть в свой футбол, а мы в свой. Будем надеятся, что встреча завершится со счётом 4:3 в нашу пользу, как это было раньше. Многие матчи стали классикой. Сделаем всё возможное, чтобы и этот стал классикой», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 8 марта, начало — в 19:30 мск.
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