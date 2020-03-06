Гвардиола: не согласен, что «МЮ» только защищается. Они играют невероятно агрессивно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездной встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Не согласен, что «Юнайтед» только защищается. В последних матчах они были невероятно агрессивны. Думаю, так же будет проходить наша встреча на «Олд Траффорд». Они собираются обороняться, а мы — много контролировать мяч.

В некоторых матчах они защищаются, но в последнее время я вижу, что они действуют агрессивно. Считаю, что у «Манчестер Юнайтед» — сильная и отличная команда. У меня всегда хорошее мнение о «Юнайтед», я уважаю этот клуб.

Это дерби всегда проходит особенно. Конечно, в этом сезоне другая ситуация, поскольку мы боремся за второе место, а не за чемпионский титул. У «Юнайтед» тоже важная задача — попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 8 марта, начало — в 19:30 мск.