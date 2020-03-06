Выздоровел заболевший коронавирусом сотрудник РФС

Сотрудник РФС Давид Беров, вернувшийся с коронавирусом в Москву после поездки в Италию, выздоровел и скоро будет выписан из больницы.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — цитирует ТАСС заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Берова называли «первым россиянином с коронавирусом в Москве». В феврале сотрудник РФС и игрок любительской команды «Мегамужики» вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1. На обследование отправили также несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал по прибытии в Россию.

Беров, находясь в больнице, сообщал, что чувствует себя очень хорошо. По его словам, у него нормальная температура и нет никаких симптомов болезни.