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Тадич: «Аякс» обыграл бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Тадич: «Аякс» обыграл бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Сербский форвард голландского «Аякса» Душан Тадич поделился воспоминаниями о полуфинале Лиги чемпионов-2018/2019.

«Я бы многое отдал, чтобы стереть тот матч из памяти, но не могу забыть о нём. До сих пор вспоминаю игру с „Тоттенхэмом“ и пытаюсь понять, как мы могли проиграть. Если бы мы вышли в финал, то обыграли бы „Ливерпуль“ в Мадриде. Мы играли лучше „Тоттенхэма“ и более вдохновенно, чем „Ливерпуль“. „Аякс“ был настолько уверен в себе, что у соперника не нашлось бы адекватной защиты», — цитирует Тадича В92.

В ответном полуфинальном матче в Амстердаме с «Тоттенхэмом» «Аякс» вёл 2:0, но упустил победу, пропустив три мяча, последний из которых был забит в добавленное время. Первая игра в Лондоне заверщилась победой «Аякса» со счётом 1:0. В финале «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» 0:2.

Впервые с ноября 2014 года «Ливерпуль» уступил в 3 подряд выездных матчах
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