Геркус: много это или нет — получить две зарплаты за чемпионство?

Бывшей генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о премиях, которые получил по итогам сезона-2016/17 и 2017/18.

«Локомотив» подал исковое заявление к Геркусу. Сумма иска — 144,6 млн рублей. Среди претензий, предъявленных бывшему генеральному директору клуба, — необоснованно большие премии, выписанные себе и сотрудникам. По информации «Известий», премия Геркуса за победу клуба в Кубке России в сезоне-2016/17 составила 2,8 млн рублей, а за чемпионство «Локомотива» в сезоне-2017/18 функционер получил 5,6 млн рублей. Геркус заявляет, что это зарплата за один и два месяца соответственно.

«Клуб премии платил всегда. За время моей работы мы выплатили две экстраординарные, назовем их так, дополнительные премии — за победу в Кубке и чемпионате России. Дополнительные, потому что стремимся к таким результатам всегда, но запланировать такие победы невозможно, в бюджет они не закладываются.



Итак, клуб заплатил по одному окладу всем сотрудникам клуба — не футболистам, а именно персоналу — за победу в Кубке России, по два оклада за победу в чемпионате. Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды — абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги „Локомотив“ требует вернуть.

И вот тут, на мой взгляд, основной вопрос: работники клуба заслужили один оклад за Кубок и два за чемпионство или нет? Вот главный вопрос. Много это или нет — получить две зарплаты за чемпионство, которого не было многие годы? Господин Кикнадзе считает, что такие премии выплачивать нельзя и я лично должен эти деньги вернуть. За всех работников, которые их получили", — приводит слова Геркуса «Р-Спорт».