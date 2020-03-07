«Ливерпуль» — «Борнмут»: Мане вывел мерсисайдцев вперёд

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Борнмут». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 27-й минуте счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минут нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вывел хозяев вперёд в счёте. Защитник «Борнмута» Натан Аке подарил мяч защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку на своей половине поля, а ван Дейк передачей в чужой штрафной тут же вывел один на один Мане. Свою возможность сенегалец уверенно реализовал ударом в дальний угол ворот.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.
В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.
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