«Ливерпуль» — «Борнмут»: Мане вывел мерсисайдцев вперёд

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Борнмут». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 27-й минуте счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минут нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вывел хозяев вперёд в счёте. Защитник «Борнмута» Натан Аке подарил мяч защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку на своей половине поля, а ван Дейк передачей в чужой штрафной тут же вывел один на один Мане. Свою возможность сенегалец уверенно реализовал ударом в дальний угол ворот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.