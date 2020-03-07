«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Борнмутом», Салах и Мане забили по голу

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 9-й минуте матча счёт открыл нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон. Полузащитник гостей Хефферсон Лерма получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Уилсон ударом в касание замкнул пас.
На 25-й минуте матча нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнял счёт. Защитник «Борнмута» Джек Симпсон нелепым образом подарил мяч форварду «Ливерпуля» Садио Мане у своей штрафной, в результате Садио отдал пас в чужой штрафной Салаху, и Мохамед прицельно пробил в ближний нижний угол ворот.
На 33-й минуте Мане вывел мерсисайдцев вперёд в счёте. Защитник «Борнмута» Натан Аке подарил мяч защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку на своей половине поля, а ван Дейк передачей в чужой штрафной тут же организовал выход один на один для Мане. Свою возможность сенегалец уверенно реализовал ударом в дальний угол ворот.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни, помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.
«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.
- 7 марта 2020
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