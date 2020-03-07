Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Борнмутом», Салах и Мане забили по голу

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Борнмутом», Салах и Мане забили по голу
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 9-й минуте матча счёт открыл нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон. Полузащитник гостей Хефферсон Лерма получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Уилсон ударом в касание замкнул пас.

На 25-й минуте матча нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнял счёт. Защитник «Борнмута» Джек Симпсон нелепым образом подарил мяч форварду «Ливерпуля» Садио Мане у своей штрафной, в результате Садио отдал пас в чужой штрафной Салаху, и Мохамед прицельно пробил в ближний нижний угол ворот.

На 33-й минуте Мане вывел мерсисайдцев вперёд в счёте. Защитник «Борнмута» Натан Аке подарил мяч защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку на своей половине поля, а ван Дейк передачей в чужой штрафной тут же организовал выход один на один для Мане. Свою возможность сенегалец уверенно реализовал ударом в дальний угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни, помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 15:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Уилсон – 9'   1:1 Салах – 25'   2:1 Мане – 33'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020