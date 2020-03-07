Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» обновил свой рекорд в АПЛ, выиграв 22 домашних матча подряд

«Ливерпуль» обновил свой рекорд в АПЛ, выиграв 22 домашних матча подряд
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1) «Ливерпуль» обновил свой рекорд 48-летней давности.

Мерсисайдцы одержали 22-ю домашнюю победу в АПЛ подряд, что является лучшим показателем в истории чемпионата.

Прошлый рекорд «Ливерпуль» установил в 1972 году, победив дома 21 раз подряд. До этого рекордсменами были «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Престон» (по 20 побед).

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе мерсисайдцев отличились форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Борнмутом», Салах и Мане забили по голу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020