«Ливерпуль» обновил свой рекорд в АПЛ, выиграв 22 домашних матча подряд

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1) «Ливерпуль» обновил свой рекорд 48-летней давности.



Мерсисайдцы одержали 22-ю домашнюю победу в АПЛ подряд, что является лучшим показателем в истории чемпионата.

Прошлый рекорд «Ливерпуль» установил в 1972 году, победив дома 21 раз подряд. До этого рекордсменами были «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Престон» (по 20 побед).

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе мерсисайдцев отличились форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.