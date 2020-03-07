«Ливерпуль» обновил свой рекорд в АПЛ, выиграв 22 домашних матча подряд
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1) «Ливерпуль» обновил свой рекорд 48-летней давности.
Мерсисайдцы одержали 22-ю домашнюю победу в АПЛ подряд, что является лучшим показателем в истории чемпионата.
Прошлый рекорд «Ливерпуль» установил в 1972 году, победив дома 21 раз подряд. До этого рекордсменами были «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Престон» (по 20 побед).
В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе мерсисайдцев отличились форварды Мохамед Салах и Садио Мане.
«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Борнмутом», Салах и Мане забили по голу
Читайте также
- 7 марта 2020
-
18:32
-
18:25
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
16:37
-
16:20
-
16:12
-
16:04
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:15
-
13:57
-
13:49
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:06
-
12:44
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:19
-
12:12
Партнерский контент