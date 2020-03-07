Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черевченко: оценка матча с «Оренбургом»? Глупая ошибка, иначе не могу сказать

Черевченко: оценка матча с «Оренбургом»? Глупая ошибка, иначе не могу сказать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после выездной встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Оценка матча? Глупая ошибка, иначе не могу сказать. Первый пропущенный мяч привёл к тому, что планы пришлось менять. Во второй половине после удаления можно сказать, что игра подошла к концу.

Были хорошие моменты и у нас, но в первом тайме было тяжело вскрывать насыщенную оборону «Оренбурга». Все 10 человек за линией мяча создавали плотность, но даже при такой обороне у нас были хорошие моменты. Могу только поздравить «Оренбург» с победой», — сказал Черевченко на пресс-конференции.

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (23) — 11-е.

Отказался от девушек, ценит дона Корлеоне, приехал в «Локо» без бутс. Кто такой Магкеев?
Много историй о лучшем игроке матча «Зенит» – «Локомотив».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020