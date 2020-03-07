Черевченко: оценка матча с «Оренбургом»? Глупая ошибка, иначе не могу сказать

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после выездной встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Оценка матча? Глупая ошибка, иначе не могу сказать. Первый пропущенный мяч привёл к тому, что планы пришлось менять. Во второй половине после удаления можно сказать, что игра подошла к концу.

Были хорошие моменты и у нас, но в первом тайме было тяжело вскрывать насыщенную оборону «Оренбурга». Все 10 человек за линией мяча создавали плотность, но даже при такой обороне у нас были хорошие моменты. Могу только поздравить «Оренбург» с победой», — сказал Черевченко на пресс-конференции.

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (23) — 11-е.