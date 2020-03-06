Отказался от девушек, ценит дона Корлеоне, приехал в «Локо» без бутс. Кто такой Магкеев?

Станислав Магкеев – новое имя в РПЛ. Ему 20 лет, и пока он появился лишь в четырёх матчах чемпионата. Если в мае он вышел на поле лишь на 91-й минуте, то в последнем матче «Локомотива» Станислав провёл все 90 минут против «Зенита» и был признан лучшим футболистом встречи.

Станислав Магкеев с призом лучшему игроку матча с «Зенитом» Фото: twitter.com/premierliga

После этого даже появилась новость, будто «Зенит» хочет выкупить Магкеева. Судя по всему, эта информация мало относилась к реальности и вскоре была опровергнута «Локомотивом».

Тем не менее для многих стало неожиданностью, что Магкеев в Питере вышел в основе. Хотя те, кто следил за «Локо» зимой, называли парня главным открытием сборов. Например, на турнире в Катаре он отыграл по 90 минут все матчи (против «Партизана», «Спартака» и «Ростова»). Последняя встреча получилась самой яркой. И речь даже не столько про счёт (3:3), сколько про самого игрока.



С одной стороны, из-под него забил Мамаев на 50-й минуте. С другой, Магкеев выделялся точным первым пасом (диагоналями на фланг), а на 91-й минуте (при 3:3), получив мяч под прессингом, в неудобной позиции (находился лицом к воротам) прошёл трёх соперников и выдал обостряющую передачу. Причём первого соперника убрал на замахе левой ногой (Магкеев – правша). Неплохо смотрится, когда защитник, отыграв 90 минут, самостоятельно делает из первой ситуации вторую.

Как Магкеев оказался в «Локо»

Магкеев родился во Владикавказе. До семи лет занимался тхэквондо, а потом сказал отцу, что хочет играть в футбол. Кстати, отец сам имеет отношение к футболу. Работал массажистом в «Алании», а потом там же начальником команды. Магкеев не выдумывает, что с детства за «Локо». Прямо говорит, что считал «Аланию» «лучшим клубом в мире» (цитата), а об исчезновении клуба говорит так: «В своё время определённые люди развалили команду».

Именно развал «Алании» подтолкнул Магкеева к отъезду в Москву. По его словам, он чётко понимал, что если не попадёт в футбольную академию, то пойдёт учиться, поэтому был счастлив, когда его оставили в «Локо».

С 2014 года Магкеев прошёл в Черкизово через многих тренеров. Сначала занимался под руководством Николая Ульянова и Сергея Гришина в команде 99-го года рождения. Затем – в молодёжке, которую возглавлял Денис Клюев (Ансар Аюпов – помощник). Они же потом работали с Магкеевым в «Казанке». А когда там не всё получалось, то его возвращали в молодёжку, которой уже руководил Александр Касатонов (Вячеслав Даев – помощник).

Как рассказывал Магкеев в интервью «Loko leaks», в «Локомотив» он пришёл без профессиональных бутс. За это над ним даже подшучивали партнёры. Зато, по словам тренера Николая Ульянова, он сразу выделялся стремлением развиваться.

– У него было большое желание играть, – говорит Ульянов. – Сначала не попадал в основу, но потом догнал ребят. На тот период состав был сильный в центре поля. Мы видели Магкеева опорником. С ним мы на первенстве России стали чемпионами, обыграв в полуфинале «Краснодар» с Шапи и остальными.

– Каким Магкеев приехал из Владикавказа?

– В плане тактики были вопросы. Любил пойти в обводку, проявить себя. В командной игре не всегда получалось, но со временем стал работать на команду. Хотя вначале не казалось, что именно он заиграет во взрослом «Локомотиве». Но данные у него были.

– Чувствовалось, что до футбола он занимался тхэквондо?

– Да. Хорошая растяжка, правильные движения, координация… Потом приехал его папа – крепенький, рослый. Я тогда подумал, что гены неплохие, должен заиграть.

Кстати

В команде Станислава партнёры зовут Мага. По словам футболиста, он не имеет ничего против такого обращения.

Как Магкеев заработал нелепое удаление

С 2016 года Магкеев начал выступать за молодёжку «Локомотива». В сезоне-2017/2018 у защитника было много удалений. Человек, который тогда близко следил за командой, рассказал об этом «Чемпионату», но попросил остаться анонимным.



– В том сезоне Магкеев получал много красных. Это был трындец. Самое нелепое удаление случилось в матче с «Динамо». В предыдущих матчах он уже получал несколько удалений. И вот Мага заработал жёлтую и был заменён в середине второго тайма. У «Локо» победный мяч забил Сулейманов на 91-й минуте. Мага в манишке, празднуя гол, побежал по полю праздновать к партнёрам. За это он получил вторую жёлтую и был вынужден пропустить ещё одну встречу. Побеги рядом по дорожке – и удаления не было бы.

– Почему эта серия удалений не помешала ему заиграть?

– В «Казанке» шутили, за счёт чего он так прибавил. Он же из Владика, а в интернате молодым позволяли жить до определённого возраста. Потом – до свидания. Ему нужно было удержаться в «Казанке», чтобы сохранять место в интернате. Народ шутил, что именно с этим связан его прогресс – не хотелось выселяться.

– Чем вообще запомнился Магкеев?

– У него есть кавказские черты. Причём именно приличные. Не борзый, а скорее душа компании. И ещё у него своя манера общаться. Интонацией выделяет слова, которые ему кажутся важными. Его любимое слово «кааачественно», «кааачественный матч». Можно покопаться в YouTube «Казанки» – там был формат K’Stories. Магкеев постоянно что-то выдумывал.

Права на видео принадлежат ФК «Казанка». Его можно посмотреть на канале клуба в YouTube.

Об истории с удалениями мы спросили Вячеслава Даева, который с сезона-2017/2018 работал в молодёжной команде.

– Да, у него была целая череда удалений. Помню, фол последней надежды совершил в Питере. Мы общались на этот счёт, по-молодёжному подкалывали его. Он правильно к этому относился. Порой было уже просто смешно, сколько накапливалось удалений. 8 игр, 3 удаления. Спрашиваешь его: «Ну что, когда уже следующий раз?». Хотя ошибки по молодости были у всех. Тут было важно, что он на них правильно реагировал.

Как Магкеев играл за «Казанку»

С 2017 года Магкеев привлекался в только что созданную «Казанку» (до этого – «Локомотив-2»). В сезоне-2017/2018 речь шла просто о работе с «Казанкой», а в следующем сезоне он стал основным игроком. Тогда командой руководил Денис Клюев.

– Мы начали работать с Магкеевым ещё в молодёжке, — говорит Клюев. — Затем, возглавив «Казанку», привлекали его уже туда. Хотя в академии он играл опорного, но мы больше использовали его как центрального защитника. Дело в том, что Лапшова забирал Сёмин в главную команду, и нам нужен был игрок на эту позицию.

– Главное качество Магкеева?

– Спокойствие. Внутренняя уверенность. Понятно, что тренеры могут повышать голос, могут быть недовольны. Иногда футболисты из-за этого нервничают, а Магкеев не закрывался и не обижался. Наоборот, воспринимал советы, делал выводы. У него было не всего гладко, но чувствовалось, что он обучаемый. Вот сейчас в матче с «Зенитом» был момент, когда он получил мяч под прессингом, но хорошо принял мяч и нашёл выход. Вот это хладнокровие у него есть. Видимо, оно и привлекло Сёмина, раз играет Стас, а не Мурило.

– Вы насчёт Магкеева общались непосредственно с Сёминым?

– Нет, больше с его помощниками Саркисом Оганесяном и Олегом Пашининым. Они постоянно приходили на матчи «Казанки» и наверняка передавали информацию главному тренеру.

– Каким вам запомнился Магкеев?

– Поначалу было не сказать, что Магкеев прям стучится в главную команду. О Лапшове говорили больше. Он тоже 1999 года, причём играл за юношескую сборной России 1998 года – это кое-что значит. Плюс во взрослый «Локомотив» привлекался раньше, но у него не пошло, а Магкееву дают шансы. Видите, как иной раз складывается?

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Другим тренером Магкеева в «Казанке» был Ансар Аюпов. Он тоже ответил на вопросы «Чемпионата». Во многом он подтвердил слова предыдущих трёх тренеров, но и дал несколько новых характеристик.

– Магкеев, придя из академии, сразу выделялся габаритами, хорошо играл головой. Настырный, самоотдача хорошая.

– При этом он не выделялся на фоне партнёров?

– Так обычно и бывает. Заиграли те, кто больше сидел в засаде. Бывает, что кто-то дозревает чуть позже. Я бы отметил, что Стас – стрессоустойчивый. Если ошибся, то рук не опускал. Когда не попадал в состав, всё равно трудился и был готов выйти на поле. Правильно относился к делу. На сборы ехал с книгой в руках.

– Чем ещё запомнился?

– Он нам обещал осетинские пироги. То ли ему привозили из дома, то ли он сам ездил. Спрашиваем: «Где осетинские пироги?». Он отвечал, что в раздевалке. Возвращаемся с тренировки, а ничего нет. Может, забывал или не успевал донести, потому что ребята всё съедали. Так было не раз и не два. До тренерского штаба пироги так и не дошли. Вот до сих пор ждём.

Чем Магкеев запомнился в основе «Локо»

Аюпов упомянул, что на сборах Магкеев читает книги. О литературе он рассказывал и в интервью официальному сайту «Локо». Причём одно из высказываний показалось неоднозначным. Магкеев сказал, что мафиози дон Корлеоне – пример для него.



«Больше люблю драмы или романы. Понравился «Крёстный отец» – считаю, каждый мужчина должен прочитать эту книгу. Там образ настоящего мужчины: человека, который идёт до конца, говорит правду и готов постоять за свою семью. Пример для меня!»

Кстати, Магкеев не только увлекается книгами, но и хорошо знает английский язык. Он учился во Владикавказе в гимназии с углублённым изучением английского. Плюс занимался с репетитором, чтобы сдать экзамены. В результате, когда Магкеева во взрослой команде направили на реабилитацию, а рядом на массаже был Хёведес, они сдружились. По словам Магкеева, английский помог ему общаться с партнёрами, и немец стал одним из наиболее близких друзей в «Локо».

В том же интервью Loko Leaks Магкеев раскрыл ещё одну интересную деталь. У него нет девушки, и это осознанное решение. Говорит, футболисту надо высыпаться, а девушке требуется уделять время.

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На какой позиции играет Магкеев

Тут запутанная ситуация. В академии «Локо» его наигрывали опорником. В «Казанке» из него вынужденно сделали центрального защитника из-за вызовов Лапшова в главную команду. На последних зимних сборах Магкеев играл на обеих позициях. Всего неделю назад вышло то интервью Loko Leaks, где его представляли скорее как центрального защитника, уточняя, с кем ему удобнее играть сзади (Магкеев долго не хотел отвечать, но после третьего вопроса ответил, что с Чорлукой).

В результате получилось, что последние два года Магкеев играл преимущественно центрального защитника. Там же он действовал в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», когда появился в Мадриде на 69-й минуте. Однако с «Зенитом» Магкеев всё-таки вышел на позиции опорника. После этого Кверквелия шутил, что там ему и место, а не в центре защиты.