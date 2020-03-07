Нойштедтер: «Тамбов» мог вымучить ничью

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер дал комментарий после домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Тамбовом» (1:0).
«Как всегда и бывает, соперник при счёте 1:0 пробует сравнять счёт, остро атакует последние пять-десять минут. Они могли вымучить ничью. Я думаю, что 1:0 — опасный счёт.
Если арбитр после просмотра повтора зафиксировал положение вне игры, оно действительно было. Жаль, что гол отменили. Но правила есть правила.
Я не знаю, как «Тамбов» обычно играет. Я не смотрю все их матчи. А так они часто играли на контратаках. Могли воспользоваться своим шансом и сравнять счёт. Во втором тайме они играли по-другому. Были шансы, но мы смогли сохранить преимущество.
Такие победы, конечно, воодушевляют. Мы боролись до конца и победили. Поэтому радуемся", — передает слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Ярослав Пятых.
- 7 марта 2020
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