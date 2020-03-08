Адриан: «Атлетико» будет сложно, «Энфилд» — это совершенно другая история

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 11 марта.

«Знаем стиль игры «Атлетико». В следующие несколько дней нам необходимо подготовиться как можно лучше, быть терпеливыми, отработать удержание мяча, скорость передач, потому что они, конечно, будут стараться сохранить преимущество. Но им будет очень сложно вновь обороняться 95 минут. «Энфилд» — совершенно другая история. Мадрид это Мадрид, но надеемся совершить камбэк в ответном матче и победить», – приводит слова Адриана официальный сайт „Ливерпуля“.

Вратарь прокомментировал рекордную беспроигрышную серию «Ливерпуля» в домашних матчах: «Это непросто. Все знают, что побеждать в английской Премьер-лиге очень сложно, поэтому такое количество домашних побед является чем-то невероятным. Может быть, в будущем поймём, что это великий рекорд, но сейчас, если честно, мы не думаем о рекордах, а движемся от игры к игре".

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1) «Ливерпуль» обновил свой рекорд 48-летней давности, одержав 22-ю домашнюю победу в АПЛ подряд.