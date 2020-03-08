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Минспорт Италии потребовал немедленно остановить чемпионат, прервав матч «Парма» — «СПАЛ»

Минспорт Италии потребовал немедленно остановить чемпионат, прервав матч «Парма» — «СПАЛ»
Футбол / Италия 0

Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить футбольный чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Заявление было сделано во время матча «Парма» — «СПАЛ». Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:30 мск, однако встреча была прервана, когда игроки выходили на поле. Команды вернулись в раздевалку.

В 26-м туре Серии А запланированы следующие встречи:

8 марта
«Ювентус» – «Интер» (22:45 мск)
«Удинезе» – «Фиорентина» (20:00 мск)
«Милан – «Дженоа» (17:00 мск)
«Сампдория» – «Верона» (17:00 мск)

9 марта
«Сассуоло» – «Брешиа» (20:30 мск).

Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.

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