Жиру забил четвёртый гол в ворота «Эвертона»
Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертон» (в данный момент счёт 4:0, идёт 2-й тайм).
Жиру отличился на 54-й минуте, замкнув передачу Виллиана с фланга.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Челси» — «Эвертон» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему ассистируют судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Эвертон».
«Челси», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
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