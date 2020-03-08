Жиру забил четвёртый гол в ворота «Эвертона»

Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертон» (в данный момент счёт 4:0, идёт 2-й тайм).

Жиру отличился на 54-й минуте, замкнув передачу Виллиана с фланга.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Челси» — «Эвертон» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему ассистируют судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Эвертон».



«Челси», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020