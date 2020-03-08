Виллиан дальним ударом довёл счёт до крупного в матче с «Эвертоном»

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с ливерпульским «Эвертоном» (в данный момент счёт 4:0, идёт 2-й тайм).

Гол был забит на 51-й минуте. Виллиан получил передачу от Росса Баркли и точно пробил из-за пределов штрафной площади.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Челси» — «Эвертон» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему ассистируют судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Эвертон».



«Челси», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.