Черчесов смотрел матч «Динамо» — «Тамбов» с тренером сборной Польши

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь сфотографировался с главным тренером сборной Польши Ежи Бженчеком.
Наставник российской команды опубликовал в своём «инстаграме» совместный снимок с Бженчеком, сделанный в день матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Тамбов» (1:0). Тренеры сфотографировались на фоне внедорожника Cadillac Escalade. По словам Черчесова, специалисты вместе поехали на матч РПЛ.
3 марта Черчесов сфотографировался с Андреем Шевченко, работающим со сборной Украины, и Бженчеком перед началом жеребьёвки Лиги наций.
Встреча «Динамо» и «Тамбова» состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.
- 8 марта 2020
-
18:52
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:05
-
17:53
-
17:51
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:18
-
14:13
-
14:01
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:01