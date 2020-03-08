Черчесов смотрел матч «Динамо» — «Тамбов» с тренером сборной Польши

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь сфотографировался с главным тренером сборной Польши Ежи Бженчеком.

Наставник российской команды опубликовал в своём «инстаграме» совместный снимок с Бженчеком, сделанный в день матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Тамбов» (1:0). Тренеры сфотографировались на фоне внедорожника Cadillac Escalade. По словам Черчесова, специалисты вместе поехали на матч РПЛ.

3 марта Черчесов сфотографировался с Андреем Шевченко, работающим со сборной Украины, и Бженчеком перед началом жеребьёвки Лиги наций.

Встреча «Динамо» и «Тамбова» состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.



«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.