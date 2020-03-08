«Челси» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромил ливерпульский «Эвертон» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэйсон Маунт, которому ассистировал Педро Родригес. В середине тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Педро с передачи Росса Баркли. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Виллиан с паса Баркли. Четвёртый гол в ворота гостей забил Оливье Жиру, которому ассистировал Виллиан.

«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.