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«Челси» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

«Челси» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромил ливерпульский «Эвертон» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Эдриан Холмс и Саймон Бэк.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэйсон Маунт, которому ассистировал Педро Родригес. В середине тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Педро с передачи Росса Баркли. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Виллиан с паса Баркли. Четвёртый гол в ворота гостей забил Оливье Жиру, которому ассистировал Виллиан.

«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (37) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Маунт – 14'   2:0 Родригес – 21'   3:0 Виллиан – 51'   4:0 Жиру – 54'
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