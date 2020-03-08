Мактоминай дальним ударом наказал Эдерсона за неудачный ввод мяча
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:0).
Мактоминай отличился в компенсированное время второго тайма, воспользовавшись ошибкой вратаря «горожан» Эдерсона.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (57) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82)
В следующем туре «МЮ» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 15 марта. «Манчестер Сити» предстоит домашняя игра с «Арсеналом» (11 марта).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Марсьяль открыл счёт
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