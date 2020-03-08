«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Марсьяль открыл счёт

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Марсьяль отличился на 30-й минуте после передачи Бруну Фернандеша.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживает матч арбитр Майк Дин. Ему ассистируют судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» (42) — на 7-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020