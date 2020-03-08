Гвардиола — о поражении 0:2 в матче с «МЮ»: «Сити» играл хорошо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы играли хорошо. Пропустили гол, хотя должны были избежать этого. Несмотря на это, и во втором тайме команда сыграла неплохо.



Поздравляю «Манчестер Юнайтед». Уровень соперника не подкачал. Да, мы могли бы сыграть лучше — в таком случае выиграли бы со счётом 5:0.



Ошибки Эдерсона? Он спас команду от одного или двух голов, это выдающийся вратарь. Я не собираюсь судить своих игроков, ошибки — часть игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.



Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Антони Марсьяль, которому ассистировал Бруну Фернандеш. В компенсированное время второй гол забил Скотт Мактоминай после ошибки Эдерсона.