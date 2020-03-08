Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в карьере. Юбилейной для него стала игра 26-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Ранее 35-летний Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг» (31 матч, 5 голов), «Манчестер Юнайтед» (292 матча, 118 голов), мадридский «Реал» (438 матчей, 450 голов) и «Ювентус» (75 матчей, 53 гола). За сборную Португалии сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира. Также футболист является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Становился чемпионом Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.