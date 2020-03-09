«Енисей» на своём поле проиграл «Шиннику» в ФНЛ и упустил шанс покинуть зону вылета
В 26-м туре Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд уже на 16-й минуте. Автором гола стал защитник Константин Щербаков. В начале второго тайма, на 53-й минуте, коллектив из Ярославля удвоил преимущество усилиями полузащитника Александра Эктова. На 76-й минуте хавбек Тимур Пухов довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили точным ударом нападающего Хуан Лескано на 91-й минуте.
«Енисей», набрав 25 очков, находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и отставая от спасительной, 15-й строчки на 1 очко. «Шинник» (43) располагется на шестом месте.
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
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