Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» на своём поле проиграл «Шиннику» в ФНЛ и упустил шанс покинуть зону вылета

«Енисей» на своём поле проиграл «Шиннику» в ФНЛ и упустил шанс покинуть зону вылета
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 26-м туре Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд уже на 16-й минуте. Автором гола стал защитник Константин Щербаков. В начале второго тайма, на 53-й минуте, коллектив из Ярославля удвоил преимущество усилиями полузащитника Александра Эктова. На 76-й минуте хавбек Тимур Пухов довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили точным ударом нападающего Хуан Лескано на 91-й минуте.

«Енисей», набрав 25 очков, находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и отставая от спасительной, 15-й строчки на 1 очко. «Шинник» (43) располагется на шестом месте.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Шинник
Ярославль
0:1 Щербаков – 16'   0:2 Эктов – 53'   0:3 Пухов – 76'   1:3 Лескано – 90+1'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020