«Енисей» на своём поле проиграл «Шиннику» в ФНЛ и упустил шанс покинуть зону вылета

В 26-м туре Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд уже на 16-й минуте. Автором гола стал защитник Константин Щербаков. В начале второго тайма, на 53-й минуте, коллектив из Ярославля удвоил преимущество усилиями полузащитника Александра Эктова. На 76-й минуте хавбек Тимур Пухов довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили точным ударом нападающего Хуан Лескано на 91-й минуте.



«Енисей», набрав 25 очков, находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и отставая от спасительной, 15-й строчки на 1 очко. «Шинник» (43) располагется на шестом месте.



Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020