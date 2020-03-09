«Спартак» — «Краснодар»: составы команд на матч 21-го тура чемпионата России
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Краснодара» назвали составы на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Рассказов, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Соболев.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулёв, Уткин, Сулейманов, Сергеев.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 9 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020.
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