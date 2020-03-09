Чалов: для ЦСКА важно поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка России
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Впереди непростая встреча с одним из прямых конкурентов по турнирной таблице. Очень важно хорошо сыграть и поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка», — приводит слова Чалова пресс-служба «армейцев» на странице клуба в «Твиттере».
Напомним, ЦСКА вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала. Команду Виктора Гончаренко на своём поле обыграл московский «Спартак» (3:2 ДВ).
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» сегодня, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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