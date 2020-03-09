Жена Карпина с цветами, возвращение Мамаева и Широков в подтрибунке. Фото «Ростов» — ЦСКА

9 марта в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 20-й минуте гости остались в меньшинстве – за фол последней надежды красную карточку получил полузащитник Ильзат Ахметов. Реализовать пенальти не удалось хавбеку Роману Ерёменко. Спустя несколько минут «армейцы» вышли вперёд усилиями полузащитника Арнора Сигурдссона. На 31-й минуте Ерёменко реабилитировался и сравнял счёт.

В начале второго тайма у гостей был удалён ещё один игрок – на этот раз поле покинул защитник Вадим Карпов. Ростовчане на этот раз реализовали пенальти: отличился полузащитник Ивелин Попов. На 63-й минуте преимущество хозяев увеличил вышедший на замену хавбек Павел Мамаев. На 77-й минуте московская команда сократила отставание – автогол забил защитник Максим Осипенко. На 86-й минуте ЦСКА мог сравнять счёт, однако нападающий Фёдор Чалов не реализовал пенальти.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.