Джикия: Ещенко уже лет 40, наверное, а он хорошо выглядит

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре одноклубника игрока обороны Андрея Ещенко в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Ещенко — молодец. В свои — сколько ему там лет, сорок уже, наверное, хорошо выглядит. На тренировках он вообще не даёт спуску и открыто говорит, что сделает всё, чтобы играть. Сегодня он провёл хорошую игру», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне 36-летний Ещенко принял участие в девяти матчах российского национального чемпионата (семь — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.