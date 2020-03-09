Джикия: если сыграем с «Зенитом» в Петербурге, надеюсь, там VAR будет работать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1), а также рассказал о своих ожиданиях от игры 1/2 финала Кубка России с «Зенитом».



«Что касается удаления Зобнина, то и со мной бывает, ничего страшного. По поводу разговоров в раздевалке: я не любитель говорить, что там происходит, но никакой паники не было. Понятное дело, что игра получилась сложной, и все очень расстроены, что после такого подъёма для нас всё сложилось плохо. Впереди не менее сложная игра, два непростых выезда, но всё в наших руках и ногах.



Мы поддерживаем каждого футболиста. Я, как капитан, со всеми всегда разговариваю. Понятно, что все 22 человека не могут играть, и те, кто на поле не выходит, будут недовольны. Но все мои ребята борются, стараются, тренируются. Нет никакого негатива, у нас хорошая атмосфера. Если обратили внимание, сегодня была ротация: не играли Соболев и Рассказов, которые достаточно хорошо показали себя в предыдущих играх. Поэтому шанс будет у всех, главное — быть готовым.



Сегодня о Кубке России никто не думал. Как я уже говорил, никакой эйфории не было — мы собрались на следующий день и начали готовиться к следующему матчу. Да, сегодня так получилось, что мы не выиграли, слова Тедеско не сбылись. Но мы одно целое, будем идти дальше и набирать очки.



До полуфинала с «Зенитом» ещё надо дожить. Мы будем идти от игры к игре. Надеюсь, если будем играть в Питере, там VAR будет работать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Джикия: VAR вообще не смотрят на «Спартаке», система не работает, не подключена к розетке