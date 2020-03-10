Шмейхель стал четвёртым футболистом из Дании, проведшим 200 матчей в АПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:0) стал для датского вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля 200-м в Английской Премьер-лиге. Таким образом, он стал четвёртым датским футболистом в истории, покорившим этот рубеж, сообщает Gracenote Live.

Полузащитник Кристиан Эриксен, сейчас выступающий за миланский «Интер», провёл 226 матчей чемпионата за «Тоттенхэм», отец вратаря «Лестера» и легендарный голкипер Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити») сыграл 310 матчей, а рекордсмен среди датчан — вратарь Томас Соренсен, проведший 364 игры в АПЛ за «Сандерленд», «Астон Виллу» и «Сток Сити».

Каспер Шмейхель перешёл в «Лестер» из «Лидса» летом 2011 года. В 2016 году в составе «лис» стал чемпионом Англии.