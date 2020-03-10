Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что Агуэро не покинет клуб предстоящим летом

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что Агуэро не покинет клуб предстоящим летом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока не давал никаких поводов думать, что он сменит команду после этого сезоне. Боссы «горожан» уверены, что аргентинец продолжит выступать за их клуб, сообщает Evening Standard.

Ранее появилась информация, что Агуэро может потребовать трансфер, если «Манчестер Сити» не удастся добиться отмены решения УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков.

В услугах Серхио заинтересованы «Реал» и «Атлетико». Контракт 31-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешней кампании Агуэро забил 23 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за клуб из Манчестера во всех турнирах.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Топ-клубы Европы интересуются звёздными игроками «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020