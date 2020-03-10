Руководство «Манчестер Сити» уверено, что Агуэро не покинет клуб предстоящим летом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока не давал никаких поводов думать, что он сменит команду после этого сезоне. Боссы «горожан» уверены, что аргентинец продолжит выступать за их клуб, сообщает Evening Standard.

Ранее появилась информация, что Агуэро может потребовать трансфер, если «Манчестер Сити» не удастся добиться отмены решения УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков.

В услугах Серхио заинтересованы «Реал» и «Атлетико». Контракт 31-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешней кампании Агуэро забил 23 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за клуб из Манчестера во всех турнирах.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020