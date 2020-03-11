«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Иличич оформил покер

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Йосип Иличич, который реализовал 11-метровый. В середине тайма счёт сравнял Кевин Гамейро. На 43-й минуте Иличич вновь вывел гостей вперёд, ещё раз забив с пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Гамейро с передачи Феррана Торрес. На 67-й минуте Торрес вывел «Валенсию» вперёд с паса Даниэля Парехо. Через несколько минут счёт сравнял Иличич, а на 82-й минуте словенец вывел гостей вперёд, оформив дубль.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.