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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Иличич оформил покер

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Иличич оформил покер
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Йосип Иличич, который реализовал 11-метровый. В середине тайма счёт сравнял Кевин Гамейро. На 43-й минуте Иличич вновь вывел гостей вперёд, ещё раз забив с пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Гамейро с передачи Феррана Торрес. На 67-й минуте Торрес вывел «Валенсию» вперёд с паса Даниэля Парехо. Через несколько минут счёт сравнял Иличич, а на 82-й минуте словенец вывел гостей вперёд, оформив дубль.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2020, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
3 : 4
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Иличич – 3' (пен)   1:1 Гамейро – 21'   1:2 Иличич – 43' (пен)   2:2 Гамейро – 51'   3:2 Торрес – 67'   3:3 Иличич – 71'   3:4 Иличич – 82'
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