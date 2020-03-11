«Реал» провёл переговоры с Почеттино
Руководство мадридского «Реала» провело переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино относительно должности главного тренера команды, сообщает El Chiringuito.
Нынешним наставником «Реала» является Зинедин Зидан. Француз может покинуть клуб предстоящим летом, если не сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов или испанской Примере.
Напомним, «Реал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2) и уступил первое место каталонской «Барселоне» в таблице чемпионата Испании.
Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Аргентинец возглавлял также «Саутгемптон» и «Эспаньол».
17 марта «Реал» на выезде проведёт ответную встречу с «Манчестер Сити», начало — в 23:00 мск.
Защитник «Боруссии» Хакими: если «Реал» захочет вернуть меня, я соглашусь
Читайте также
- 11 марта 2020
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:16
-
11:50
-
11:49
-
11:31
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
Партнерский контент