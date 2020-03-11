«Реал» провёл переговоры с Почеттино

Руководство мадридского «Реала» провело переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино относительно должности главного тренера команды, сообщает El Chiringuito.

Нынешним наставником «Реала» является Зинедин Зидан. Француз может покинуть клуб предстоящим летом, если не сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов или испанской Примере.

Напомним, «Реал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2) и уступил первое место каталонской «Барселоне» в таблице чемпионата Испании.

Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Аргентинец возглавлял также «Саутгемптон» и «Эспаньол».

17 марта «Реал» на выезде проведёт ответную встречу с «Манчестер Сити», начало — в 23:00 мск.