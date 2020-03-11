Кейн станет главной целью «Реала», если команду возглавит Почеттино

Руководство мадридского «Реала» предстоящим летом может уволить главного тренера Зинедина Зидана и пригласить бывшего наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Если аргентинский специалист возглавит «сливочных», нападающий «шпор» Гарри Кейн станет главной целью клуба на трансферном рынке, сообщает El Chiringuito.

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в £ 150 млн (€ 172 млн). Ранее стало известно, что форвард рассмотрит вариант со сменой команды после этого сезона. Одним из вариантов для англичанина является переход в «Манчестер Юнайтед».

В нынешней кампании Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 6 голов 26-летний футболист записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.