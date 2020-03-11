Джано получил разрыв связки колена и не поможет Грузии в плей-офф Лиги наций

Полузащитник «Анортосиса» Джано Ананидзе, известный в России по выступлению за московский «Спартак», получил разрыв боковой связки колена, сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
По информации «Чемпионата», 27-летний грузинский футболист выбыл из строя на срок от полутора до двух месяцев. Таким образом, он не сможет принять участие в матчах сборной Грузии в плей-офф Лиги наций.
Грузия в плей-офф Лиги наций сыграет с Беларусью. Матч пройдёт 26 марта. Выигравшая команда затем разыграет путёвку на чемпионат Европы с победителем пары Северная Македония — Косово.
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
- 11 марта 2020
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