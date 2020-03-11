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РПЛ объявила об ограничении числа зрителей матчей в Москве до 5000 человек

РПЛ объявила об ограничении числа зрителей матчей в Москве до 5000 человек
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига опубликовала официальное заявление об ограничении числа зрителей на матчах чемпионата в Москве из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

«В связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС Российская Премьер-Лига сообщает, что матчи Тинькофф РПЛ в установленные календарём сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях:

На матч будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба РПЛ.

До 10 апреля в Москве запланированы следующие матчи: ЦСКА – «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА – «Зенит», «Спартак» – «Уфа», «Динамо» — ЦСКА.

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