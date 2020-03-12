Клопп: «Атлетико» мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят в защите и контратакуют
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру «Атлетико» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3).
«Я не понимаю, почему «Атлетико», обладая таким классом, играет в такой футбол. Они могли бы играть в настоящий футбол, но они глубоко сидят в защите и контратакуют. Конечно, мы принимаем этот результат, но мне сегодня кажется он не правильным. Я понимаю, какой я неудачник, особенно когда игроки предпринимают так много усилий против футболистов мирового уровня, которые обороняются в две линии по четыре человека», — приводит слова Клоппа BBC.
Первый матч также завершился победу «Атлетико» со счётом 1:0. Мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» завершил участие в турнире.
«Типичное интервью неудачника». Болельщики критикуют Клоппа за слова после матча
Реакция соцсетей на вылет «Ливерпуля».
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