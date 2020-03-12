Источник: УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА принял решение приостановить нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, утверждает испанское издание Marca.
По информации источника, официально о данном шаге должно быть объявлено в ближайшее время. Решение было принято в связи с распространением в Европе и во всём мире коронавируса COVID-19.
Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании и Италии решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
- 12 марта 2020
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