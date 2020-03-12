Судьба еврокубков и Евро-2020 определится 17 марта

УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба организации.
Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции 17 марта. На него были приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.
Отмечается, что помимо национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы–2020, который должен пройти летом этого года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
- 12 марта 2020
-
17:54
-
17:54
-
17:39
-
17:26
-
17:22
-
17:14
-
17:13
-
17:11
-
16:59
-
16:43
-
16:34
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:06
-
15:46
-
15:09
-
15:02
-
14:58
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:17
-
14:16
-
13:50
-
13:41
-
13:32
-
13:16
-
13:05
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:31