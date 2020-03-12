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«Химки» объявили о переходе экс-хавбека «Оренбурга» Малярова

«Химки» объявили о переходе экс-хавбека «Оренбурга» Малярова
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров перешёл в «Химки», сообщается в «инстаграме» подмосковского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Маляров и «Оренбург» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

«Никита Маляров — новый полузащитник красно-чёрных! Профессиональную карьеру футболист начал в клубе второго дивизиона «Знамя Труда», после чего выступал за «Энергетик» из города Урень, «Нара-ШБФР» из Наро-Фоминска, «Химик» из Дзержинска, а также за молодёжный состав московского «Торпедо».

На новый уровень полузащитник вышел, когда перешёл в «Спартак-Нальчик» и дебютировал в Премьер-лиге под руководством Юрия Красножана. Также в карьере футболиста были «Волга», «Уфа», «Шинник», «Кубань» и «Оренбург».

Приветствуем Никиту в «Химках» и желаем успехов в составе красно-чёрных!» — сообщает пресс-служба клуба.

«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
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