Матч «Манчестер Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов перенесён

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» перенесён, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного «Реала» в результате заражения китайским коронавирусом COVID-19. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.
Матч «Манчестер Сити» — «Реал» должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече английский клуб добился победы в Мадриде со счётом 2:1.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
- 12 марта 2020
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