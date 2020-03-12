Матч «Манчестер Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов перенесён

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» перенесён, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного «Реала» в результате заражения китайским коронавирусом COVID-19. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече английский клуб добился победы в Мадриде со счётом 2:1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.